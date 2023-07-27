Священники Української православної церкви Московського патріархату звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

Відповідний лист-прохання опублікували 23 липня.

Станом на ранок 25 липня зібрано майже 300 підписів священників Московської церкви. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

«Тисячі українців більше ніколи не побачать сонячного неба, не напишуть ліричного вірша, не подарують коханій людині квітку, не візьмуть на руки рідне дитя… І все це невимовне людське горе, весь цей жах – в ім’я сатанинської «справедливості» з московських боліт! Як жаль, але й на ці слова патріарха наша Церква не знайшла адекватної відповіді. Ми не хочемо страждати ні за Росію, ні за Путіна, ні за Кирила. А в більшості з нас складається враження, що наші гоніння — за них, а не за Христа», — зазначено у зверненні.

У відкритому листі священники називають агресію Росії проти України «сатанинською» та засуджують підтримку війни предстоятеля РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва).

«Вам добре відомо, що попри соборні рішення кожен, хто бажав, продовжував поминати патріарха Кирила, доволі однозначні висловлювання на рахунок єдності з РПЦ лунали від окремих ієрархів УПЦ МП. При всьому цьому в Москві за ліпшої нагоди підкреслювали, що УПЦ МП залишається частиною РПЦ, а наше священноначалля, за великим рахунком, не намагалося переконати у зворотному ні українців, ні росіян. Тож лишалося тільки констатувати, що реального розриву з РПЦ не відбулося. Саме за таких обставин, майже через рік після початку війни, державна влада взяла курс на ліквідацію УПЦ МП», — йдеться у проханні.

Автори листа звинувачують РПЦ у підтримці російської агресії та закликають митрополита Онуфрія зайняти чітку позицію.

«… знову й знову закликаємо до негайного скликання Собору УПЦ МП, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ з одночасним засудженням позиції патріарха Кирила та підлеглого йому духовенства як відносно путінської загарбницької війни, так і в зв’язку з анексією українських єпархій. Тільки це не тільки збереже нашу Церкву, але дасть їй моральне право на подальше існування в Українській Державі», — підсумували у зверненні.

Завтра підписанти будуть намагатися потрапити на прийом до митрополита Онуфрія, щоб власноруч передати текст звернення.

«Не обійшлося і без казусів. Хтось підписався, наприклад, за митрополита Антонія Паканіча. Ми його, звісно, любимо, але цей підпис, як і кілька інших, видалили. Мета хайпожерів, які це роблять, зрозуміла — замість обговорення звернення по суті перетворити збір підписів на циркову виставу. Але нас не заплутаєш», — наголосив «заборонений у служінні» УПЦ МП настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині отець Андрій Пінчук.

Серед підписантів є й архієреї московського патріархату.

Раніше Вознесенська єпархія Української православної церкви засудила російський ракетний удар по Одесі, під час якого постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 23 липня російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси.

Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.

Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.