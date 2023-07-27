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З бюджету Миколаєва на підтримку військових частин міста виділено вже 105 мільйонів гривень із передбачений 200 мільйонів.

Як повідомляють «НикВести», на засіданні бюджетної комісій Федір Панченко зазначив, що виділяти додаткові кошти поки непотрібно, адже військові мають ще використати 95 мільйонів гривень.

— Зараз збільшувати фінансування немає сенсу, адже це буде більша сума, яка висітиме у повітрі, — зазначив він.

Директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик додала, що кошти виділяються за заявками від військових частин, які розглядаю члени виконавчого комітету.

Нагадаємо, що 9 березня на засіданні сесії Миколаївської міської ради депутати перерозподілили 501 мільйон невикористаних залишків з бюджету минулого року. З цієї суми 200 мільйонів спрямували як субвенцію до державного бюджету, яка піде до військових частин, що розташовуються у Миколаєві.

Також 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону. Нагадаємо, що у Миколаєві цього року придбають квартири для військових на 323 мільйони гривень.