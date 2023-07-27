Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади очільника Міністерства культури та інформаційної політики України у четвер, 27 липня.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримав 321 нардеп.

— Питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і, швидше за все, не буде на цьому тижні, — заявив Железняк.

Як відомо, 21 липня Президент Володимир Зеленський закликав до відставки міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка через нераціональні витрати з державного бюджету на сферу культури.