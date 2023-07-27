Народний депутат Ігор Копитін продовжує працювати на своєму окрузі та допомагати мешканцям Миколаївщини. Цього тижня він передав дві карети швидкої допомоги для Мішково-Погорілівської та Шевченківської громад, а також проінспектував ремонт у Шевченківському ліцеї.
На своїй сторінці у Facebook Ігор Копитін повідомив, що вже розпочався ремонт покрівлі Шевченківського ліцею, який постраждав внаслідок обстрілів.
— Адже саме через пошкоджений дах всередину потрапляла вода. А це і сирість, і грибок, і всі витікаючі з цього наслідки. Будівельники демонтують пошкоджену частини даху та замінять його на новий. Роботи обіцяють закінчити восени. Все залежатиме від погодних умов. Також за цей час мають замінити й пошкоджені вікна. Нові громада вже закупила раніше, — розповів він.
Також народний депутат провів зустрічі з мешканцями громад, яким передав продуктові набори та воду.
— Загалом близько 8 тонн продуктів та 16 тонн питної води. А ще безліч різноманітних питань та проблем, які разом з командою взяли до уваги. Працюємо далі!, — додав Ігор Копитін.
Нагадаємо, що у червні народний депутат Ігор Копитін відвідав Шевченківську громаду, яка частково була під російською окупацією та значно постраждала від обстрілів РФ.
Народний депутат Ігор Копитін продовжує працювати на своєму окрузі та допомагати мешканцям Миколаївщини. Цього тижня він передав дві карети швидкої допомоги для Мішково-Погорілівської та Шевченківської громад, а також проінспектував ремонт у Шевченківському ліцеї.
На своїй сторінці у Facebook Ігор Копитін повідомив, що вже розпочався ремонт покрівлі Шевченківського ліцею, який постраждав внаслідок обстрілів.
— Адже саме через пошкоджений дах всередину потрапляла вода. А це і сирість, і грибок, і всі витікаючі з цього наслідки. Будівельники демонтують пошкоджену частини даху та замінять його на новий. Роботи обіцяють закінчити восени. Все залежатиме від погодних умов. Також за цей час мають замінити й пошкоджені вікна. Нові громада вже закупила раніше, — розповів він.
Також народний депутат провів зустрічі з мешканцями громад, яким передав продуктові набори та воду.
— Загалом близько 8 тонн продуктів та 16 тонн питної води. А ще безліч різноманітних питань та проблем, які разом з командою взяли до уваги. Працюємо далі!, — додав Ігор Копитін.
Нагадаємо, що у червні народний депутат Ігор Копитін відвідав Шевченківську громаду, яка частково була під російською окупацією та значно постраждала від обстрілів РФ.