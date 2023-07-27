Народний депутат Ігор Копитін продовжує працювати на своєму окрузі та допомагати мешканцям Миколаївщини. Цього тижня він передав дві карети швидкої допомоги для Мішково-Погорілівської та Шевченківської громад, а також проінспектував ремонт у Шевченківському ліцеї.

На своїй сторінці у Facebook Ігор Копитін повідомив, що вже розпочався ремонт покрівлі Шевченківського ліцею, який постраждав внаслідок обстрілів.

— Адже саме через пошкоджений дах всередину потрапляла вода. А це і сирість, і грибок, і всі витікаючі з цього наслідки. Будівельники демонтують пошкоджену частини даху та замінять його на новий. Роботи обіцяють закінчити восени. Все залежатиме від погодних умов. Також за цей час мають замінити й пошкоджені вікна. Нові громада вже закупила раніше, — розповів він.

Також народний депутат провів зустрічі з мешканцями громад, яким передав продуктові набори та воду.

— Загалом близько 8 тонн продуктів та 16 тонн питної води. А ще безліч різноманітних питань та проблем, які разом з командою взяли до уваги. Працюємо далі!, — додав Ігор Копитін.

Нагадаємо, що у червні народний депутат Ігор Копитін відвідав Шевченківську громаду, яка частково була під російською окупацією та значно постраждала від обстрілів РФ.