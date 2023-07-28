Президент США Джо Байден наказав США почати передавати Міжнародному кримінальному суду у Гаазі докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території.

Відомо, США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.

Нагадаємо, США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.