Президент США Джо Байден наказав США почати передавати Міжнародному кримінальному суду у Гаазі докази воєнних злочинів Росії в Україні.
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території.
Відомо, США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.
Нагадаємо, США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.
Президент США Джо Байден наказав США почати передавати Міжнародному кримінальному суду у Гаазі докази воєнних злочинів Росії в Україні.
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території.
Відомо, США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.
Нагадаємо, США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.