В Польщі вперше за 18 років зʼявиться ракетно-артилерійська бригада та відкриється «Академія HIMARS».

Про це пише Dziennik Gazeta Prawna.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, у 2005 році в Польщі розформували останню ескадрилью, оснащену пострадянським озброєнням, у тому числі ракетами «Точка», які можуть вражати на відстань до 70 км.

Він додав, що польська армія має системи HIMARS з радіусом дії до 300 кілометрів.

«Надзвичайно важливо стримати агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS в руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення», — сказав міністр національної оборони Маріуш Блащак.

Відомо, що ракетно-артилерійська бригада розміщуватиметься в Торуні та Ожиші та входитиме до складу 16-ї механізованої дивізії, яка відповідає за безпеку в північно-східній частині Польщі.

«Щоб навчити більше артилеристів, ми створили Академію HIMARS за зразком Академії Abrams, також у співпраці з V корпусом армії США», — підсумував Маріуш Блащак

Нагадаємо, Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов’язані з «навчаннями» групи «Вагнер» у Білорусі.