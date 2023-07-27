В Миколаївській області відновили 17 мостів із 20, які були пошкоджені внаслідок російський обстрілів.

Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в ОВА 26 липня, пишуть «НикВести».

— Миколаївщина є лідером за темпами відновлення регіону після російських обстрілів. З 20 пошкоджених мостів ми відновили 17. Це своєрідний рекорд, адже більшість з них розташовані по річці Інгулець, яку було підтоплено, в тому числі через підрив Каховської ГЕС, — сказав Віталій Кім.

Він додав, що Служба автомобільних доріг також повинна зробити ремонт 22 мостів. На це необхідно близько 1,4 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у Галицинівській громаді Миколаївської області 27 червня ввели в експлуатацію ще один міст через річку Інгулець.