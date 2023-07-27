Сьогодні ввечері, 27 липня, під час обстрілу селища Дмитрівка Куцурубської громади постраждали двоє місцевих жителів.

Про це повідомив очільник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет в телеграм-каналі.

В результаті обстрілу осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина.

Нині вони доставлені до лікарні, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, впродовж вчорашнього дня 26 липня та зранку 27 липня російсько-окупаційні війська тричі обстріляли територію Миколаївської області.