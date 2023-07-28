За час повномасштабного вторгнення в Миколаївській області було вилучено та знищено шляхом контрольованого підриву 18 154 боєприпасів. Зокрема, обстежено понад 50 тисяч гектарів територій області, з них розміновано 4896 гектарів.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

За інформацією працівників ДСНС, наразі до робіт з розмінування залучено 56 осіб. Працюють піротехніки Миколаївського гарнізону, допомагають сапери із Київської, Одеської, Львівської, Рівненської областей.

«Їх робота складна і небезпечна. Але кожен з них єдиний і непохитний у своїй вірі в нашу перемогу і в те, що на наших землях завжди сходитиме пшениця і ячмінь, жовтітимуть соняшники, а ліси — розростатимуться, а кожен будинок буде безпечним для українців», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області через замінування та забруднення майже 30% сільськогосподарської землі сьогодні не обробляється.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині рятувальники мають вже понад 50 заявок від аграріїв на розмінування землі загальною площею у 70 тисяч гектарів.