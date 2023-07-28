Президент Володимир Зеленський після вчорашнього робочого візиту до Миколаєва заявив, що в місто має багато проблем, які місцева влада має почати вирішувати.

Про це він сказав під час свого вечірнього звернення, записанного у Спасо-Преображенському соборі в Одесі.

Як відомо, під час робочої поїздки президент відвідав медзаклади у Миколаєві та Очакові.

Глава держави, зокрема, звернув увагу на проблеми в обласній лікарні, підкресливши, що і міністр Віктор Ляшко, і голова ОВА Віталій Кім почули його прохання.

— Миколаїв — багато питань, які треба вирішити для людей. Зокрема, і в обласній лікарні. Міністр охорони здоровʼя та очільник обласної військової адміністрації все почули, — сказав Володимир Зеленський.

Окремо президент подякував лікарям медзакладів в Очакові, які там працюють, додавши, що вони справжні герої.