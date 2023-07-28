Конференція Росія-Африка відбулася в Санкт-Петербурзі 27 липня 2023 року. У ній взяли участь 17 глав африканських держав порівняно з 43 минулого разу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, захід відбувся за десять днів після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Ініціатива дозволяла експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи постачання основних продуктів харчування до таких держав, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

За даними британської розвідки, окрім прямого порушення постачання, російська блокада України також викликає зростання цін на зерно.

«Наслідки війни в Україні майже напевно посилять відсутність продовольчої безпеки в Африці як мінімум у найближчі два роки», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано. За оцінками Міжнародного валютного фонду, внаслідок цього світові ціни на зерно зростуть на 10-15%.

Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдається збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Пізніше він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі.