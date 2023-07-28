Станом на 28 липня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18457 цивільних обʼєктів.
Про це інформує пресслужба Миколаївської ОВА.
Серед пошкоджених об’єктів є:
Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.
Крім того, зазначається, що без газопостачання залишилися всього 4263 споживачів.
Раніше повідомлялося, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва виділили 40 мільйонів гривень.
Станом на 28 липня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18457 цивільних обʼєктів.
Про це інформує пресслужба Миколаївської ОВА.
Серед пошкоджених об’єктів є:
Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.
Крім того, зазначається, що без газопостачання залишилися всього 4263 споживачів.
Раніше повідомлялося, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва виділили 40 мільйонів гривень.