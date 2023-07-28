Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку анонсувало передачу Україні дев’яти автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення USAID.

Безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України. Skydio 2+ оснащені 4K камерами, їх будуть використовувати для зйомки фото- та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів.

«Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 000 випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях», — йдеться у повідомленні.

Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.

Нагадаємо, Норвегія передасть Україні додатково 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.