Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку анонсувало передачу Україні дев’яти автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення USAID.
Безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України. Skydio 2+ оснащені 4K камерами, їх будуть використовувати для зйомки фото- та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів.
«Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 000 випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях», — йдеться у повідомленні.
Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.
Нагадаємо, Норвегія передасть Україні додатково 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.
Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку анонсувало передачу Україні дев’яти автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення USAID.
Безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України. Skydio 2+ оснащені 4K камерами, їх будуть використовувати для зйомки фото- та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів.
«Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 000 випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях», — йдеться у повідомленні.
Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.
Нагадаємо, Норвегія передасть Україні додатково 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.