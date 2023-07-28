В уряді Польщі заявили, що в армії країни відновлюють військові частини та створюють нові, щоб збільшити її чисельність майже вдвічі.

Про це заявив віцепрем’єр Ярослав Качинський під час візиту до міста Кодень у Люблінському воєводстві, що біля кордону з Білоруссю, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, польська армія, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість. А згодом може з’явитися додаткова дивізія.

— Одним з головних завдань, можливо, навіть головним завданням держави... є захист безпеки. Безпеки у всіх вимірах, — сказав Ярослав Качинський.

Він додав, що влада займається посиленням кордону з Білоруссю, зокрема, зводить паркани і встановлює «всілякі електронні пристроїв» для захисту кордону.

Раніше у Польщі розкрили мережу російських агентів, яка в тому числі планувала диверсії на залізниці проти потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою, що прямують в Україну.