У Первомайськ приїхав потужний ущільнювач для сміття, який місто придбало для роботи на полігоні побутових відходів.

Як повідомляється на сайті міської ради, техніку доставили з Кременчука. Вага компактора складає 26 тонн. Раніше місцевий полігон обслуговувався бульдозером типу Т-170, але він зламався.

«Компактор — це великий каток, який утрамбовує відходи і дає можливість захоронювати більше сміття на тій самій площі. Ця техніка дозволить збільшити потужності міського полігону для твердих побутових відходів, а також мінімізує випадки загоряння сміття в теплу пору року. Після ефективної роботи компактора сміттєвози можуть легко проїхати ділянками полігону. А ще він дає можливість суттєво економити на будівництві тимчасових доріг на сміттєзвалищі та збільшує термін його експлуатації», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за даними системи публічних закупівель ProZorro, вартість компактора склала 8 мільйонів 117 тисяч 200 гривень. Було подано лише одну пропозицію від ТОВ «ЄВРО-ТРАК», яке знизило ціну техніки до 8 мільйонів 112 тисяч гривень.

Нагадаємо, що депутати затвердили Програму охорони навколишнього природного середовища Первомайська на 2023-2027 роки. Вона передбачає, зокрема створення притулку для тварин та будівництво нового полігону твердих побутових відходів.

Також повідомлялося, що Первомайська міська рада прийняла рішення про збільшення тарифу на вивезення сміття. Тепер тариф за вивезення одного кубічного метра твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів складає 186,36 гривень.