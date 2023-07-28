Політичний проєкт «Другая Украина» обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука з неформальної перетворився на офіційно зареєстровану в Росії громадську організацію. Головою виконкому став колишній український журналіст Денис Жарких, Медведчук – головою ради.

Про це пишуть «Схеми».

У червні цього року у Москві був створений громадський рух «Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина».

Організація заявила про інтелектуальну власність на товарні знаки: «Настоящая Украина», «Голос другой Украины» та «Другая Украина». Відповідно до заявлених видів діяльності, «Другая Украина» – громадська нерелігійна організація, а не політична партія, тому вона не може брати участі у виборах до місцевих рад чи до державної думи РФ. Головою виконавчого комітету організації став Денис Жарких, а головою ради руху є Віктор Медведчук.

Крім Медведчука і Жарких, за даними «Схем», у проєкті беруть участь політичні коментатори із закритих в Україні проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від «ОПЗЖ», обвинувачені в державній зраді та сепаратизмі політтехнологи, яким вдалося виїхати до Росії.

Нагадаємо, про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об’єднати «опонентів» Володимира Зеленського, Віктор Медведчук заявив ще в січні 2023 року.