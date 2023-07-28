Російські військові ховають свою техніку за цивільними будинками на Кінбурнській косі, а також мінують околиці сіл, щоб місцеві жителі не змогли залишити свої населені пункти.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пишуть «НикВести».

— Вони ховають там свої вогневі позиції за спинами мирних мешканців. Вони навіть вдалися до замінувань периметрів населених пунктів, щоб місцеві не могли залишити місця проживання і залишалися для них живим щитом, — пояснила вона.

Речниця додала, що морально-психологічний стан окупантів на косі — низький, про що свідчать перехоплення їх розмов.

— Але для самого вогневого ураження вони все ж виводять на певні позиції і реактивні системи залпового вогню, і артилерію. Тоді ми відпрацьовуємо у відповідь. Через це морально-психологічний дух окупантів, що перебувають на Кінбурнській косі, останнім часом дуже занепав, про що свідчать перехоплення їх розмов. Вони почуваються там у небезпеці і розуміють, що це для них квиток в один кінець. Там не проводиться ротація через нестачу особового складу, — розповіла речниця.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Власне, українські журналісти ідентифікували ватажків бригади «Дон», яка обстрілює Очаків із Кінбурнської коси.

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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