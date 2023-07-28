Парламент у повторному другому читанні підтримав законопроект № 7588. За словами голови комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду, реалізація Закону допоможе вивести з тіні використання сотень тисяч гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Зазначається, що мета законопроєкту — підвищити ефективність використання державних земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться на праві постійного користування державних підприємств та установ.

За словами нардепа, в Україні близько 700 тисяч гектарів земель сільгосп призначення державної власності перебуває в постійному користуванні підприємств, установ, організацій. Це площа, яка дорівнює третині Миколаївщини. Чинне законодавство не надає постійному користувачу права передавати ці землі в оренду. Але, незважаючи на це, багато держпідприємств під виглядом «договорів про спільний обробіток», «договорів про спільну діяльність» укладають приховані договори оренди.

— Нерідко договори оформлюються із залученням корупційних схем. Частіше за все ми бачимо, що виручені кошти від прихованих договорів оренди йдуть в кишеню до керівників держпідприємств та чиновників. Ми не можемо допускати такого, ще й у воєнний час, — зазначив Олександр Гайду.

Завдяки цьому законопроекту, використовувати державні землі сільгосппризначення можна буде офіційно за зрозумілою прозорою процедурою — через аукціони, повідомив він.

— Аграрії зможуть прозоро брати у користування державні землі та розвивати свої підприємства. Крім цього, ми очікуємо, що впровадження цього закону значно збільшить надходження до місцевих бюджетів від плати за землю. Адже тепер місцеві бюджети будуть отримувати орендну плату з земель — 12% НГО, — підкреслив Олександр Гайду.

Тож, резюмував він, цей закон має залишити в минулому корупційні схеми та тіньове використання державних земель, а також користування ними практично задарма.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі, на Одещині, відбувся Другий Меліоративний форум. Голова аграрного Комітету Олександр Гайду зауважив символічним, що форум проходить саме у південному регіоні, бо саме ці території через постійну посуху потребують комплексного зрошення.