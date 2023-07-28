Верховна рада проголосувала за передачу адміністрування домену GOV.UA з приватної фірми державним органам.

Законопроєкт підтримали 282 народні депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк

— №7357 перенесення функції з адміністрування та технічного супроводу доменних імен у домені GOV.UA з приватної фірми на державні органи. За в цілому — 282, — написав він у Телеграм.

Зазначимо, що домен — це унікальний буквено-цифровий набір символів, що визначає сайт в пошукових системах і для відвідувачів. Іншими словами, доменне ім’я — ім’я сайту в інтернеті.

На сьогодні адміністратором домену GOV.UA є приватна компанія ТОВ «Хостмайстер», що здійснює заходи з адміністративного супроводу спеціального публічного домену, забезпечення його працездатності та здійснює заходи з технічного супроводу реєстру.

Автори законопроєкту зазначають, що приватна компанія, за законодавством, не має права впливу на органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зобов’язувати до виконання та здійснювати контроль за виконанням законодавства згаданої категорії суб’єктів.

Документ, зокрема передбачає, що функції з адміністрування та технічного супроводу доменних імен у домені GOV.UA мають бути відокремлені, а функція адміністрування повинна виконуватися виключно органом державної влади.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців.