Уряд Німеччини передав новий пакет військової допомоги для України. До України прибули шість зенітних установок Gepard, понад 30 дронів, боєприпаси та додаткове обладнання.

Про це йдеться на урядовому порталі Німеччини.

До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

10 шведських гусеничних всюдиходів підвищеної прохідности Bandvagn 206;

6 самохідних зенітних установок Gepard та понад 15 тисяч боєприпасів до них;

20 данських розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

5 захищених автомобілів для захисту кордонів;

13 німецьких розвідувальних безпілотників Vector;

2688 димових артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

8 машин швидкої допомоги;

8 стоматологічних стерилізаторів;

Нагадаємо, з понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні, свідчать дані опитування.