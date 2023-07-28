Уряд Німеччини передав новий пакет військової допомоги для України. До України прибули шість зенітних установок Gepard, понад 30 дронів, боєприпаси та додаткове обладнання.
Про це йдеться на урядовому порталі Німеччини.
До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:
Нагадаємо, з понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні, свідчать дані опитування.
Уряд Німеччини передав новий пакет військової допомоги для України. До України прибули шість зенітних установок Gepard, понад 30 дронів, боєприпаси та додаткове обладнання.
Про це йдеться на урядовому порталі Німеччини.
До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:
Нагадаємо, з понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні, свідчать дані опитування.