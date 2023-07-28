Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька ОВА відтепер зможуть будувати та ремонтувати артезіанські свердловини та об’єкти централізованого водопостачання без проходження ряду бюрократичних процедур, аби забезпечити мешканців постраждалих областей питною водою.

Відповідну постанову, розроблену Міністерством відновлення, прийнято на засіданні уряду.

Зокрема, тепер будівельні роботи можуть здійснюватися без:

Нагадаємо, в червні Уряд виділив 1,5 мільярда гривень на будівництво магістральних водогонів на півдні України та ще понад 845 мільйонів гривень постраждалим областям для модернізації самої системи забезпечення жителів цих регіонів питною водою.

Раніше повідомлялося, що згідно замовленого обласною військовою адміністрацією звіту з оцінки впливу на довкілля під час робіт з ремонту водогону та дюкеру, у Миколаєві

. Більшість з цих дерев перебувають в доброму та задовільному стані.