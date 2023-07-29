Володимир Зеленський підписав закон про зміни до трудового кодексу, яким перенесено дати деяких державних свят України.

Відповідний документ повернувся до парламенту 28 липня із підписом президента.

Мова йде про перенесення святкування Різдва Христового з 7 січня на 25 грудня, Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня, а Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня.

Оскільки закон був підписаний сьогодні, українці ще святкуватимуть День Української Державності 28 липня.

Верховна рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського змінити дати трьох свят. Метою законопроєкту є «відмова від російської спадщини».

Як повідомлялось раніше, жителі Миколаєва позитивно оцінюють перехід ПЦУ на новоюліанський календар для нерухомих свят.