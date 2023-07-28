Кабінет міністрів на засіданні 28 липня призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Міністерства культури та інформаційної політики України.

Про це повідомила прес-служба уряду у Telegram.

Відомство очолив колишній депутат Київради Ростислав Карандєєв.

З липня 2020 року він обіймав посаду першого заступника глави Мінкульту Олександра Ткаченка.

Нагадаємо, увечері 20 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що порадив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури.

За кілька годин Олександр Ткаченко повідомив, що подав прем'єру заяву про відставку «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни», а не через рішення Зеленського. Про нього він нібито дізнався пізніше.

У четвер, 27 липня, Верховна рада більшістю голосів підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури України.