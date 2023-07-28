Наприкінці липня 2023 року 75% росіян підтримують війну проти України. З лютого 2022 року ця цифра змінюється незначною мірою.

Про це свідчать дані опитування незалежного « Левада-центру ».

За останній місяць підтримка «дій російських збройних сил» в Україні трохи зміцнилася: 45% безперечно підтримують (у червні – 40%), 30% швидше підтримують (у червні – 33%). Не підтримують — 18% (у червні – 19%).

Практично не змінилася частка опитаних, які підтримують продовження воєнних дій — цього місяця їх 41% (у червні – 40%), прихильників переходу до мирних переговорів — 51% (у червні – 53%).

Нагадаємо, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».