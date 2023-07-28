Наприкінці липня 2023 року 75% росіян підтримують війну проти України. З лютого 2022 року ця цифра змінюється незначною мірою.
Про це свідчать дані опитування незалежного «Левада-центру».
За останній місяць підтримка «дій російських збройних сил» в Україні трохи зміцнилася: 45% безперечно підтримують (у червні – 40%), 30% швидше підтримують (у червні – 33%). Не підтримують — 18% (у червні – 19%).
Практично не змінилася частка опитаних, які підтримують продовження воєнних дій — цього місяця їх 41% (у червні – 40%), прихильників переходу до мирних переговорів — 51% (у червні – 53%).
Нагадаємо, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».
Наприкінці липня 2023 року 75% росіян підтримують війну проти України. З лютого 2022 року ця цифра змінюється незначною мірою.
Про це свідчать дані опитування незалежного «Левада-центру».
За останній місяць підтримка «дій російських збройних сил» в Україні трохи зміцнилася: 45% безперечно підтримують (у червні – 40%), 30% швидше підтримують (у червні – 33%). Не підтримують — 18% (у червні – 19%).
Практично не змінилася частка опитаних, які підтримують продовження воєнних дій — цього місяця їх 41% (у червні – 40%), прихильників переходу до мирних переговорів — 51% (у червні – 53%).
Нагадаємо, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».