Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт № 9437 про виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачав внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

13 липня Верховна Рада підтримала виділення понад пів мільярда гривень на добудову музею Голодомору. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявляла, що «ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік».

До цього комітет із питань бюджету порекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 9437 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Після цього, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що на тлі невдоволення українцями діями місцевої влади, яка проводить закупівлі не на першочергові потреби, Верховна Рада готова на законодавчому рівні обмежити використання бюджетних коштів на період воєнного стану.