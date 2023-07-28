Від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%. Аби з першого разу здати кров та добре почуватися після процедури, слід правильно підготуватися до донації.

Про це пишуть ДонорUA.

Проект ДонорUA підготував детальну інструкцію для успішного та комфортного перебігу процедури.

Перед донацією важливо враховувати кілька рекомендацій:

За 72 години до процедури уникайте прийому ліків, вітамінів та інших препаратів, за винятком оральних контрацептивів, якщо вони не мають терапевтичної мети.

За 48 години перед донацією відмовтеся від споживання спиртних напоїв.

За добу до процедури уникайте ряду продуктів, таких як жирне м’ясо, ковбасні вироби, яйця, молочні продукти та багато іншого.

Замість заборонених продуктів, складайте своє меню з вуглеводів, відвареного м'яса, овочів та фруктів.

Також важливо дотримуватися певних правил у день донації:

Поснідайте насичено, але обережно: найкращий варіант – каша на воді, солодкий чай та печиво. Каву краще відмовитися пити. Прийміть достатню кількість води. Утримайтеся від куріння протягом двох годин перед процедурою.

Дотримуючись цих порад, кожен бажаючий може стати донором крові, допомагаючи врятувати життя та підтримати потреби медичної системи в часи війни.

Нагадаємо, що Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.