Від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%. Аби з першого разу здати кров та добре почуватися після процедури, слід правильно підготуватися до донації.
Про це пишуть ДонорUA.
Проект ДонорUA підготував детальну інструкцію для успішного та комфортного перебігу процедури.
Перед донацією важливо враховувати кілька рекомендацій:
Також важливо дотримуватися певних правил у день донації:
Дотримуючись цих порад, кожен бажаючий може стати донором крові, допомагаючи врятувати життя та підтримати потреби медичної системи в часи війни.
Нагадаємо, що Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.
Від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%. Аби з першого разу здати кров та добре почуватися після процедури, слід правильно підготуватися до донації.
Про це пишуть ДонорUA.
Проект ДонорUA підготував детальну інструкцію для успішного та комфортного перебігу процедури.
Перед донацією важливо враховувати кілька рекомендацій:
Також важливо дотримуватися певних правил у день донації:
Дотримуючись цих порад, кожен бажаючий може стати донором крові, допомагаючи врятувати життя та підтримати потреби медичної системи в часи війни.
Нагадаємо, що Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.