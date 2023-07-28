Представники міської ради, обласної військової адміністрації та сфери культури поклали квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку, В’ячеславу Чорноволу та Героїв Небесної Сотні.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну, повідомила Миколаївська міська рада.
Зазначається, що День Української Державності — свято, яке з 2021 року відзначають 28 липня, у День Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять про видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.
Нагадаємо, що дату Дня Української Державності (28 липня) перенесли, тому з наступного року його святкуватимуть 15 липня.
Представники міської ради, обласної військової адміністрації та сфери культури поклали квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку, В’ячеславу Чорноволу та Героїв Небесної Сотні.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну, повідомила Миколаївська міська рада.
Зазначається, що День Української Державності — свято, яке з 2021 року відзначають 28 липня, у День Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять про видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.
Нагадаємо, що дату Дня Української Державності (28 липня) перенесли, тому з наступного року його святкуватимуть 15 липня.