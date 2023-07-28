Представники міської ради, обласної військової адміністрації та сфери культури поклали квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку, В’ячеславу Чорноволу та Героїв Небесної Сотні.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну, повідомила Миколаївська міська рада.

Зазначається, що День Української Державності — свято, яке з 2021 року відзначають 28 липня, у День Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять про видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

Нагадаємо, що дату Дня Української Державності (28 липня) перенесли, тому з наступного року його святкуватимуть 15 липня.