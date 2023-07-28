Правоохоронці вилучили у жителя Миколаївського району понад 3 кілограми канабісу.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Миколаївській області.
Зазначається, що у 53-річного чоловіка виявили на території приватного домоволодіння кущі коноплі, а в будинку три кілограми канабісу.
За вчинене чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, ДБР викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.
Правоохоронці вилучили у жителя Миколаївського району понад 3 кілограми канабісу.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Миколаївській області.
Зазначається, що у 53-річного чоловіка виявили на території приватного домоволодіння кущі коноплі, а в будинку три кілограми канабісу.
За вчинене чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, ДБР викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.