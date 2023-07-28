Правоохоронці вилучили у жителя Миколаївського району понад 3 кілограми канабісу.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Миколаївській області.

Зазначається, що у 53-річного чоловіка виявили на території приватного домоволодіння кущі коноплі, а в будинку три кілограми канабісу.

За вчинене чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, ДБР викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.