У центрі Таганрога Ростовської області пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху постраждало щонайменше 10 людей.

Про це пишуть росЗМІ.

За даними росЗМІ, вибух стався неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку.

Повідомляється, що в найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна, а на місці вибуху утворилася вирва розміром приблизно 5х5 метрів.

Наразі, відомо про десятеро постраждалих.

Крім того, очевидці кажуть, що у Таганрозі було чутно два вибухи. Наразі, причина вибухів невідома.

Нагадаємо, нещодавно столицю Росії атакували невідомі безпілотні літальні апарати.