У центрі Таганрога Ростовської області пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху постраждало щонайменше 10 людей.
Про це пишуть росЗМІ.
За даними росЗМІ, вибух стався неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку.
Повідомляється, що в найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна, а на місці вибуху утворилася вирва розміром приблизно 5х5 метрів.
Наразі, відомо про десятеро постраждалих.
Крім того, очевидці кажуть, що у Таганрозі було чутно два вибухи. Наразі, причина вибухів невідома.
Нагадаємо, нещодавно столицю Росії атакували невідомі безпілотні літальні апарати.
У центрі Таганрога Ростовської області пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху постраждало щонайменше 10 людей.
Про це пишуть росЗМІ.
За даними росЗМІ, вибух стався неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку.
Повідомляється, що в найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна, а на місці вибуху утворилася вирва розміром приблизно 5х5 метрів.
Наразі, відомо про десятеро постраждалих.
Крім того, очевидці кажуть, що у Таганрозі було чутно два вибухи. Наразі, причина вибухів невідома.
Нагадаємо, нещодавно столицю Росії атакували невідомі безпілотні літальні апарати.