В Миколаївській області на полях, де було засіяно ячмінь, висадять столовий буряк та моркву.

Про це повідомив власник агрохолдингу «ПАЕК», аграрій Юрій Кормишкін, зазначає пресслужба компанії.

В компанії зазначили, що планують зібрати декілька врожаїв на рік, всього під овочі навесні відвели 300 гектарів.

— Після збирання озимого ячменю провели оранку, дискування, боронування та зараз проводимо нарізання гряди для посіву столового буряка та моркви, які дозріють до збирання в жовтні. Ось так плануємо отримати два врожаї на рік, – зазначив Юрій Кормишкін.

Нагадаємо, що вперше за два роки на деокупованих полях Миколаївщини компанія «ПАЕК» збирає врожай. Наразі з полів прибирають гірчицю.