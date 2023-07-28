Народний депутат Артем Чорноморов порушив питання захисту прав власників паїв. Він висловився проти надання орендарям можливості передавати землі третім особам без згоди господаря.

Таке питання Артем Чорноморов порушив під час обговорення одного з законопроектів.

Нардеп вважає, що сьогодні право власності не на достатньому рівні захищене законом. Тож Артем Чорноморов виступив за захист прав власників землі та навів декілька прикладів, чому це важливо.

— Здав квартиру квартирантам, а ті внесли її як заставу у банк. Дикість? Таке неможливо у цивілізованому світі, де право власності охороняється законом?, — підкреслив депутат.

Він також додав, що більшість таких випадків сьогодні трапляється саме на півдні України.

— Вихід з таких ситуацій дуже важко знайти. У мене немає бажання передати усіх землевласників до фінансових установ як рабів, — наголосив Артем Чорноморов.

Нагадаємо, раніше народний депутат Артем Чорноморов вже зазначав, що основними напрямками його діяльності стали створення робочих місць у Вознесенському районі та допомога пайовикам, які надають фермерам землі в оренду.

Також раніше він вже підіймав питання внесення змін до законодавства України, щоб захистити людей, які здають свої паї в оренду недобросовісним фермерам.