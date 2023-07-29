Управління освіти Миколаївської міської ради збирається відремонтувати укриття в ліцеї №58. На ці роботи передбачено за 2,6 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Підрядник повинен буде протягом трьох місяців виконати демонтажні, загальнобудівельні та оздоблювальні роботи у приміщенні укриття, а також відремонтувати там санвузол й встановити умивальники та унітази.
Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть вже 4 серпня.
Варто зазначити, що ліцей №58 (колишня гімназія №3, — прим.) став одним з миколаївських навчальних закладів, які працюватимуть у 2023-2024 році. Після чого ліцей оголосив набір учнів до 5 класів, а також додатковий набір у 6-11 класи.
Нагадаємо, з вересня 2023 року у Миколаєві планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки зможуть самостійно обирати, відпускати дітей на навчання до закладу чи залишити на дистанційному. Згідно з моніторингом Управління освіти міської ради серед школярів, 65% з них бажають навчатися очно.
Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень.
Читайте також статтю «НикВести» «Загрози та виклики перед початком навчального року: чи повернуться діти за парти в Миколаєві».
Управління освіти Миколаївської міської ради збирається відремонтувати укриття в ліцеї №58. На ці роботи передбачено за 2,6 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Підрядник повинен буде протягом трьох місяців виконати демонтажні, загальнобудівельні та оздоблювальні роботи у приміщенні укриття, а також відремонтувати там санвузол й встановити умивальники та унітази.
Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть вже 4 серпня.
Варто зазначити, що ліцей №58 (колишня гімназія №3, — прим.) став одним з миколаївських навчальних закладів, які працюватимуть у 2023-2024 році. Після чого ліцей оголосив набір учнів до 5 класів, а також додатковий набір у 6-11 класи.
Нагадаємо, з вересня 2023 року у Миколаєві планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки зможуть самостійно обирати, відпускати дітей на навчання до закладу чи залишити на дистанційному. Згідно з моніторингом Управління освіти міської ради серед школярів, 65% з них бажають навчатися очно.
Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень.
Читайте також статтю «НикВести» «Загрози та виклики перед початком навчального року: чи повернуться діти за парти в Миколаєві».