У Миколаєві відкрили Центр ветеранського розвитку. Він працюватиме на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Такі центри вже працюють у Львові, Вінниці та Дніпрі, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Там допомагатимуть українським військовим на шляху переходу від військової кар’єри до цивільного життя, зокрема — їм допомагатимуть здобувати нові професійні навички. Водночас в центрі готуватимуть помічників ветеранів.

«Це перший на півдні країни і загалом четвертий в Україні Центр ветеранського розвитку. Наші Захисники і Захисниці масово повертатимуться додому після перемоги, і ми маємо забезпечити їм можливість адаптуватися до цивільного життя. І фактично стати ще більш досвідченими і фаховими у тих сферах, де вони хочуть працювати», — пояснила заступник міністра у справах ветеранів Тетяна Калита.

В Миколаївській області також створять чотири саб-офіси, які займатимуться координацією роботи помічників ветеранів: у Миколаєві, Первомайську, Баштанці та Вознесенську, пояснив заступник осільника ОВА Олександр Трайтлі.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни з бюджету Миколаєва на потреби ЗСУ спрямували 597,1 мільйона гривень.