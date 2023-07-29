Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру заступнику голови Державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову, який публічно підтримав окупацію частини України.

Як повідомили у ДБР, на запитання в ефірі російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо захоплених РФ частин Донецької та Херсонської областей, Олександр Бабков повідомив, що вказані області є «економічною територією, які РФ повинна не спонсорувати, а розвивати і використовувати у власних економічних цілях».

Таким чином він виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію частин територій України, заявили в Держбюро розслідувань.

Йому повідомили про підозру за статтею «виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

До цього Олександр Бабаков проголосував за ряд федеральних законів щодо «включення Запорізької області та Херсонської області, а також Снігурівського та Олександрівського районів Миколаївської області до складу Росії». Тоді йому повідомили про підозру у ході досудового розслідування, розпочатого за частиною 3 статті 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки викрили «нову порцію» ворожих поплічників, які допомагають росіянам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.