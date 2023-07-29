Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру заступнику голови Державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову, який публічно підтримав окупацію частини України.
Як повідомили у ДБР, на запитання в ефірі російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо захоплених РФ частин Донецької та Херсонської областей, Олександр Бабков повідомив, що вказані області є «економічною територією, які РФ повинна не спонсорувати, а розвивати і використовувати у власних економічних цілях».
Таким чином він виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію частин територій України, заявили в Держбюро розслідувань.
Йому повідомили про підозру за статтею «виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
До цього Олександр Бабаков проголосував за ряд федеральних законів щодо «включення Запорізької області та Херсонської області, а також Снігурівського та Олександрівського районів Миколаївської області до складу Росії». Тоді йому повідомили про підозру у ході досудового розслідування, розпочатого за частиною 3 статті 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки викрили «нову порцію» ворожих поплічників, які допомагають росіянам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру заступнику голови Державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову, який публічно підтримав окупацію частини України.
Як повідомили у ДБР, на запитання в ефірі російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо захоплених РФ частин Донецької та Херсонської областей, Олександр Бабков повідомив, що вказані області є «економічною територією, які РФ повинна не спонсорувати, а розвивати і використовувати у власних економічних цілях».
Таким чином він виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію частин територій України, заявили в Держбюро розслідувань.
Йому повідомили про підозру за статтею «виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
До цього Олександр Бабаков проголосував за ряд федеральних законів щодо «включення Запорізької області та Херсонської області, а також Снігурівського та Олександрівського районів Миколаївської області до складу Росії». Тоді йому повідомили про підозру у ході досудового розслідування, розпочатого за частиною 3 статті 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки викрили «нову порцію» ворожих поплічників, які допомагають росіянам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.