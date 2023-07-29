Станом на 28 липня в Україні зібрали 11,2 мільйона тонн зернових і бобових культур, ще 2,4 тисячі тонн — олійних культур.

Лідерами цьогорічних жнив стали Миколаївська та Одеська області, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Збір ранніх зернових та зернобобових культур станом на кінець липня провели на площі 2,6 тисячі гектар.

«Лідерами зі збору зернових є сільгосптоваровиробники Миколаївщини, які обмолотили 414,8 тисячі гектар, а найбільший намолот на Одещині — 1 808 тисяч тонн», — йдеться у повідомленні.

Водночас аграрії Вінниччини, Запоріжжя, Київщини та Тернопільщини вже закінчили збирання гороху. Наразі триває збір озимого ріпаку, який обмолочено на площі 931,3 тисячі гектар.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано.

Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдалося збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Пізніше він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі.

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупаційні війська можуть продовжити ракетні атаки на Одеську та Миколаївську області, щоб завдавати ударів по портовій інфраструктурі.