У Веселиновому Миколаївської області чоловік намагався за тисячу доларів підкупити поліцейського та уникнути покарання за крадіжку.

Слідчі затримали чоловіка під час дачі поліцейському частини хабаря — 10 тисяч гривень, повідомили в поліції Миколаївської області.

За ці кошти чоловік хотів домовитися з поліцейським, щоб той не виконував вирок суду щодо нього. Нині фігуранта затримали слідчі поліції та оголосили йому про підозру за частиною 3 статті 369 КК України. Тепер йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала бізнесмена, який за 1 мільйон гривень хотів підкупити співробітника СБУ, щоб привласнити землю на військовому полігоні «Широкий лан».