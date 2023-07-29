Аркадій Дабагян

У миколаївському Червоному Хресті назвали безпідставними звинувачення депутата міської ради Андрія Янтаря у продажі води з безкоштовних точок видачі.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив начальник Оперативного штабу Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Аркадій Дабагян.

Як відомо, депутат міської ради Андрій Янтар заявив, що невідомі використовують у комерційних цілях воду з безкоштовних точок видачі питної води. Він вказав, що йдеться про точку на перетині вулиць Обсерваторна та Велика Морська, яка знаходиться на території обласної лікарні.

Ця точки належать миколаївському Червоному Хресту, уточнив нам у коментарі Аркадій Дабагян: «Справа у тому, що на території лікарні цей пункт облаштували саме ми. Там знаходиться виробництво води Червоного Хреста та одна з 12 точок у Миколаєві, куди ми безкоштовно доставляємо воду».

Він також додав, що водовоз, за яким слідкував депутат до вулиці Наваринської та який нібито транспортував воду для комерційних цілей, також належить Червоному Хресту. Однак, пояснює Аркадій Дабагян, ця машина слідувала певному маршруту, кінцевою зупинкою якого була точка видачі очищеної води на вказаній вулиці.

— Хочу зазначити, що на вулиці Наваринській знаходиться одна з таких безкоштовних точок. Якщо б пан депутат витратив ще трохи часу й поїхав би за машиною далі, то він побачив би, що вона повезла воду з центра її виробництва на одну з безкоштовних точок, — пояснив Аркадій Дабагян.

За його словами «жодної копійки з міського бюджета на це не витрачається і робиться виключно на волонтерських засадах».

— Усе фінансування стосовно логістики, транспортування та видачі на місці повністю забезпечується Червоним Хрестом та приватними донорами. Ніякої комерційного розпродажу води Червоний Хрест не проводить. Ми б хотіли, щоб це було відомом і суспільству, і депутатському корпусу, — додав він.

Нагадаємо, що на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень. У травні депутати Миколаївської міської ради не прийняли програму «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету міста цього року планують витратити 37 мільйонів гривень. Депутат Юрій Степанець висловив нерозуміння того, звідки взялась така сума, і сказав, що в такому разі, вода повинна бути «золотою».

Лише наприкінці червня депутати Миколаївської міськради з другої спроби прийняли програму «Доступна вода», яка була відправлена на доопрацювання на минулій сесії. При цьому вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Також міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.