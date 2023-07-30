Компанія Kansai Electric Power вперше за 12 років перезапустила найстаріший ядерний реактор на своїй електростанції Такахама в центральній японській префектурі Фукуї.

Про це повідомили у компанії, передає Kyodo.

Там зазначили, що реактор почали експлуатувати 48 років тому. Відтак його відключили у січні 2011 року для регулярних перевірок після аварії на атомній електростанції Фукусіма-1.

Перезавантаження реактора стало можливим після того, як у 2016 році Управління з ядерного регулювання дало «зелене світло» для роботи реактора. Це сталося після закінчення 40-річного терміну служби, який встановили після аварії на АЕС.

Реактор спочатку планували перезапустити на початку червня, але довелося відкласти через необхідність додаткових робіт щодо протипожежного захисту.

Наразі працюють три з чотирьох реакторів на електростанції Такахама. Призупиненим залишається лише реактор №2, який плануються перезапустити у вересні. Загалом по всій країні зараз працюють 11 із понад 40 комерційних реакторів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявили, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні буде «нічим не виправданим ворожим актом проти людства».