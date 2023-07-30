У Сінгапурі 28 липня вперше за майже 20 років стратили жінку. Її засудили за торгівлю приблизно 30 грамами героїну.

Про це пише BBC з посиланням на повідомлення посадовців.

Йдеться про 45-річну громадянку Сінгапуру Сарідеві Джамані, яку визнали винною у торгівлі 30 грамами героїну у 2018 році.

Вона стала другою засудженою за наркотики, яку стратили цього тижня, після 56-річного малайця із Сінгапуру Мохда Азіза бін Хусейна. Останнього визнали винним у торгівлі приблизно 50 грамами героїну.

У Сінгапурі діють одні з найсуворіших у світі законів про боротьбу з наркотиками, які, на думку влади, «необхідні для захисту суспільства», пише hromadske.

Згідно із законодавством Сінгапуру, смертна кара буде застосована до будь-кого, кого спіймають у торгівлі понад 500 грамами канабісу або 15 грамами героїну.

Влада стверджує, що суворі закони про наркотики допомагають зберегти Сінгапур як одне з найбезпечніших місць у світі, а смертна кара за злочини, пов’язані з наркотиками, «мають широку громадську підтримку».

Водночас К’яра Санджоргіо з організації Amnesty International стверджує, що немає жодних доказів того, що смертна кара має унікальний стримувальний ефект або що вона хоч якось впливає на вживання та доступність наркотиків.

Нагадаємо, палата представників Білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за держзраду.