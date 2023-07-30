Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім навіть, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань.

Про це він сказав в інтерв’ю консервативному радіоведучому Джону Фредеріксу.

На запитання радіоведучого, чи тюремний строк у справі про неналежне поводження із секретними документами зупинить передвиборчу кампанію Дональда Трампа, той відказав: «Зовсім ні. У Конституції нічого не сказано про те, що таке може статися. І навіть ліві радикальні божевільні кажуть, що ні, не зупинить, і мене це теж не зупинить. Ці люди хворі. Те, що вони роблять, абсолютно жахливо».

Варто зазначити, що Дональд Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.