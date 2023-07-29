В Одесу прибула місія ЮНЕСКО — вони проведуть комплексний аналіз збитків, які росія завдала культурним і релігійним обʼєктам міста під час ракетних атак з 19 до 23 липня.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Зустрілися з представниками організації. Вони прибули до Одеси з місією проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним обʼєктам, заподіяної ракетними ударами, що їх завдала росія з 19 до 23 липня. Працюватимуть в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак російських терористів», — зазначив глава ОВА.

Він додав, що внаслідок останніх ударів російських окупантів в Одесі постраждали 28 памʼяток архітектури.

Історичний центр Одеси перебуває під захистом ЮНЕСКО. Організація раніше анонсувала, що направить у місто свою місію для проведення попередньої оцінки збитків, завданих культурним обʼєктам.

Нагадаємо, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Загарбники випустили 19 ракет різного типу.

Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено 29 пам'яток національного та місцевого значення.