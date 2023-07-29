Сили оборони вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимально ефективної роботи ППО на півдні.

Про це в ефірі телемарафону повідомила спікер Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

— Сподіваємося, що вжиті заходи будуть досить ефективні. Але спостерігаючи, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак, можливо, за новою тактикою, — зазначила вона.

За її словами, корабельні угрупування у звʼязку зі штормом скорочено фактично вдвічі.

— Наразі в Чорному морі шість одиниць, в Азовському одна. Збирають дані про надводну обстановку. Ракетоносії в пунктах базування, на бойовому чергуванні вони не спостерігаються. Також продовжують курсувати великі десантні кораблі вздовж поромної переправи, — уточнила речниця.

Також Наталя Гуменюк прокоментувала погрози російських військових цивільним суднам.

— На цивільні екіпажі здійснюється психологічний тиск, тому що велика кількість кораблів у Чорному морі, звісно, їх бентежить. Знаючи про те, що росіяни здатні вдаватися до будь-яких безпрецедентних дій, судновласники намагаються обходити ті райони, де можливі ось такі зіткнення, навіть на інформаційному рівні. Фактично в Чорному морі оголошено, що відкритістю українських портів керує наразі Росія, — сказала вона.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано.

Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдалося збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Пізніше він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі.

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупаційні війська можуть продовжити ракетні атаки на Одеську та Миколаївську області, щоб завдавати ударів по портовій інфраструктурі.