Сполучені Штати виділяють пакет військової допомоги Тайваню.

Про це повідомила пресслужба Білого дому 28 липня, пише «Радіо Свобода».

Білий дім оприлюднив доручення президента Джо Байдена державному секретарю «спрямовувати вилучення до 345 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню».

Як цитує «Голос Америки», речник Пентагону Мартін Майнерс, спілкуючись із журналістами в Брисбені, Австрія, заявив, що пакет включає «можливості для самооборони, які Тайвань зможе використати, аби посилити свою здатність до стримування зараз і в майбутньому».

За його словами, системи, включені в пакет, «стосуються критично важливих оборонних запасів, багатодоменної обізнаності, протитанкової та протиповітряної оборони».

Китай вважає Тайвань частиною своєї території, називаючи острів «бунтівною провінцією», що відкололася в 1949 році. Сполучені Штати не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступають різко проти загроз Китаю силою приєднати острів. Згідно із законодавством, Вашингтон може надавати території військову допомогу.

Нагадаємо, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що тайванські військові перейматимуть досвід України у захисті від Росії під час цьогорічних військових навчань.