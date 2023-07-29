Цьогоріч фермери збільшили площі посіву олійними культурами, а зернових навпаки висаджують менше в порівнянні з минулим роком. Голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду пояснив, чому виникла така тенденція.
Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини».
— Українські фермери враховують проблемні аспекти, що можуть виникнути. Тому наші аграрії, враховуючи труднощі з експортом, висадили олійні культури. Бо, наприклад, соя, соняшник, ріпак, хоча і дають меншу врожайність, однак тонна цих культур коштує дорожче. Так за обсягами наш агросектор продасть менше культур, але отримає за них більше коштів, — пояснив Олександр Гайду.
Однак це не означає, що українські фермери зосередилися виключно на вирощуванні олійних культур.
— Багато аграріїв перейшли з традиційних зернових культур на олійні. Однак не всі фермери це роблять. Значна кількість аграрів продовжують вирощувати зернові. Тож українського продовольства вистачить і для експорту, і для внутрішнього ринку, — відзначив Олександр Гайду.
Також він розповів, чи є проблема із нестачею місць для продовольства.
— Зараз нестачі місць для зберігання зерна ми не відчуваємо. Торік від наших партнерів українські аграрії безплатно отримали рукави для зберігання 15 млн тон зерна, а також обладнання для завантаження та вивантаження цих зернових культур. Цього обладнання було достатньо, аби ми могли зберегти минулорічний врожай. Тому з урахуванням того, як йдуть жнива ми бачимо, що нестачі місць для зберігання не буде, — зауважив Олександр Гайду.
Він додав, якщо проблема з нестачею місць зерна все ж таки виникне, то в Україні ще залишилися невикористані рукави для зберігання зернових з минулого року. І у разі чого влада зможе провести перерозподіл та забезпечити аграріїв необхідним обладнанням.
Раніше голова аграрного комітету ВР Олександр Гайду розповів, що деякі позиції товарів подешевшали через сезонний чинник.
Цьогоріч фермери збільшили площі посіву олійними культурами, а зернових навпаки висаджують менше в порівнянні з минулим роком. Голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду пояснив, чому виникла така тенденція.
Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини».
— Українські фермери враховують проблемні аспекти, що можуть виникнути. Тому наші аграрії, враховуючи труднощі з експортом, висадили олійні культури. Бо, наприклад, соя, соняшник, ріпак, хоча і дають меншу врожайність, однак тонна цих культур коштує дорожче. Так за обсягами наш агросектор продасть менше культур, але отримає за них більше коштів, — пояснив Олександр Гайду.
Однак це не означає, що українські фермери зосередилися виключно на вирощуванні олійних культур.
— Багато аграріїв перейшли з традиційних зернових культур на олійні. Однак не всі фермери це роблять. Значна кількість аграрів продовжують вирощувати зернові. Тож українського продовольства вистачить і для експорту, і для внутрішнього ринку, — відзначив Олександр Гайду.
Також він розповів, чи є проблема із нестачею місць для продовольства.
— Зараз нестачі місць для зберігання зерна ми не відчуваємо. Торік від наших партнерів українські аграрії безплатно отримали рукави для зберігання 15 млн тон зерна, а також обладнання для завантаження та вивантаження цих зернових культур. Цього обладнання було достатньо, аби ми могли зберегти минулорічний врожай. Тому з урахуванням того, як йдуть жнива ми бачимо, що нестачі місць для зберігання не буде, — зауважив Олександр Гайду.
Він додав, якщо проблема з нестачею місць зерна все ж таки виникне, то в Україні ще залишилися невикористані рукави для зберігання зернових з минулого року. І у разі чого влада зможе провести перерозподіл та забезпечити аграріїв необхідним обладнанням.
Раніше голова аграрного комітету ВР Олександр Гайду розповів, що деякі позиції товарів подешевшали через сезонний чинник.