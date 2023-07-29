Цьогоріч фермери збільшили площі посіву олійними культурами, а зернових навпаки висаджують менше в порівнянні з минулим роком. Голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду пояснив, чому виникла така тенденція.

Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— Українські фермери враховують проблемні аспекти, що можуть виникнути. Тому наші аграрії, враховуючи труднощі з експортом, висадили олійні культури. Бо, наприклад, соя, соняшник, ріпак, хоча і дають меншу врожайність, однак тонна цих культур коштує дорожче. Так за обсягами наш агросектор продасть менше культур, але отримає за них більше коштів, — пояснив Олександр Гайду.

Однак це не означає, що українські фермери зосередилися виключно на вирощуванні олійних культур.

— Багато аграріїв перейшли з традиційних зернових культур на олійні. Однак не всі фермери це роблять. Значна кількість аграрів продовжують вирощувати зернові. Тож українського продовольства вистачить і для експорту, і для внутрішнього ринку, — відзначив Олександр Гайду.

Також він розповів, чи є проблема із нестачею місць для продовольства.

— Зараз нестачі місць для зберігання зерна ми не відчуваємо. Торік від наших партнерів українські аграрії безплатно отримали рукави для зберігання 15 млн тон зерна, а також обладнання для завантаження та вивантаження цих зернових культур. Цього обладнання було достатньо, аби ми могли зберегти минулорічний врожай. Тому з урахуванням того, як йдуть жнива ми бачимо, що нестачі місць для зберігання не буде, — зауважив Олександр Гайду.

Він додав, якщо проблема з нестачею місць зерна все ж таки виникне, то в Україні ще залишилися невикористані рукави для зберігання зернових з минулого року. І у разі чого влада зможе провести перерозподіл та забезпечити аграріїв необхідним обладнанням.

Раніше голова аграрного комітету ВР Олександр Гайду розповів, що деякі позиції товарів подешевшали через сезонний чинник.