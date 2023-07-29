Окупанти РФ після переведення в гарячий зупин четвертого енергоблока Запорізької АЕС, охолодили п’ятий енергоблок.

Про це йдеться у новому звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як розповіли в МАГАТЕ, «охолодити п’ятий реактор ЗАЕС вирішили з метою проведення ремонтних робіт на енергоблоці, які можливі лише у стані холодного зупину».

Це сталося через три дні після того, як окупанти РФ перевели четвертий енергоблок з холодного стану в гарячий. Тепер, за словами МАГАТЕ, «пара з четвертого енергоблока використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС». Також у відомстві кажуть, що інші реактори — в режимі холодного зупину.

Водночас, як зазначають в МАГАТЕ, експерти організації пропонували встановити на ЗАЕС зовнішній паровий котел, аби перевести всі енергоблоки атомної станції в режим холодного зупину.

Крім того, експерти МАГАТЕ, які перебувають на території ЗАЕС, 28 липня відвідали п’ятий енергоблок, щоб оглянути корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. За їхніми словами, «все обладнання, здається, було в нормальному стані».

Жодних мін чи вибухівки експерти організації також не виявили всередині енергоблоку. Однак міни все ще залишаються по периметру АЕС. Також «окупанти не допускають експертів МАГАТЕ на дахи енергоблоків, де, за даними української розвідки, може бути вибухівка».

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.

6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.