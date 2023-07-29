«Укрзалізниця» змінила графік руху «гірських шатлів» зі Львова до Яремче, Татарова, Буковелю, Ворохти та Рахова на період обмежень руху через ремонтні роботи.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Потяг № 810/809 Львів — Рахів до 6 серпня вирушатиме зі Львова щодня о 07:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. У зворотному напрямку відправлення з Рахова щодня (теж до 6 серпня) о 14:34, прибуття до Львова — о 20:35.
У звʼязку з ремонтом із 7 до 11 серпня поїзд не курсуватиме. За звичним розкладом потяг курсуватиме з 12 серпня.
Потяг № 816/815 Львів — Рахів з 1 до 5 серпня вирушатиме зі Львова о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 22:16. У зворотному напрямку з 1 по 6 серпня відправлення з Рахова о 03:48, прибуття до Львова — о 10:10.
Через ремонтні роботи поїзд не курсуватиме із 6 серпня (зі Львова) та 7 серпня з Рахова, а вже з 12 серпня (зі Львова на Рахів) і 13 серпня (в обох напрямках) поїзд продовжить курсування за цим графіком.
«Прикарпатський експрес» № 807/808 Львів — Коломия з 29 липня тимчасово продовжить свій маршрут до Чернівців. Відправлення зі Львова відбуватиметься о 18:12, Івано-Франківськ 21:33 — 21:36, Коломия 22:23 — 22:33, прибуття в Чернівці — о 23:35.
У зворотному напрямку відправлення з Чернівців із 30 липня о 05:10, Коломия 06:14 — 06:24 (1—6 серпня: 06:14 — 06:34), Івано-Франківськ 07:34 — 07:39, Львів — 10:45.
7 серпня потяг вирушить із Чернівців о 04:57 (Коломия 06:14 — 06:34, далі за звичним розкладом), а 8 серпня через ремонтні роботи не курсуватиме в обох напрямках.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 червня 2023 року у тестовому режимі запустила жіночі купе.
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«Укрзалізниця» змінила графік руху «гірських шатлів» зі Львова до Яремче, Татарова, Буковелю, Ворохти та Рахова на період обмежень руху через ремонтні роботи.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Потяг № 810/809 Львів — Рахів до 6 серпня вирушатиме зі Львова щодня о 07:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. У зворотному напрямку відправлення з Рахова щодня (теж до 6 серпня) о 14:34, прибуття до Львова — о 20:35.
У звʼязку з ремонтом із 7 до 11 серпня поїзд не курсуватиме. За звичним розкладом потяг курсуватиме з 12 серпня.
Потяг № 816/815 Львів — Рахів з 1 до 5 серпня вирушатиме зі Львова о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 22:16. У зворотному напрямку з 1 по 6 серпня відправлення з Рахова о 03:48, прибуття до Львова — о 10:10.
Через ремонтні роботи поїзд не курсуватиме із 6 серпня (зі Львова) та 7 серпня з Рахова, а вже з 12 серпня (зі Львова на Рахів) і 13 серпня (в обох напрямках) поїзд продовжить курсування за цим графіком.
«Прикарпатський експрес» № 807/808 Львів — Коломия з 29 липня тимчасово продовжить свій маршрут до Чернівців. Відправлення зі Львова відбуватиметься о 18:12, Івано-Франківськ 21:33 — 21:36, Коломия 22:23 — 22:33, прибуття в Чернівці — о 23:35.
У зворотному напрямку відправлення з Чернівців із 30 липня о 05:10, Коломия 06:14 — 06:24 (1—6 серпня: 06:14 — 06:34), Івано-Франківськ 07:34 — 07:39, Львів — 10:45.
7 серпня потяг вирушить із Чернівців о 04:57 (Коломия 06:14 — 06:34, далі за звичним розкладом), а 8 серпня через ремонтні роботи не курсуватиме в обох напрямках.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 червня 2023 року у тестовому режимі запустила жіночі купе.