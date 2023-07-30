Вчора, 29 липня,силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний «Мерлін-ВР».
Про це повідомила пресслужба командування.
Крім того, за даними Миколаївської ОВА, вчора ворог продовжув вести обстріл населених пунктів області. Так, об 11:04 та 11:39 окупанти нанесли артилерійських ударів по Очакову. Постраждалих немає.
До того о 10:10 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Варто зазначити, що Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області окупанти більше року обстрілюють з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Власне, українські журналісти ідентифікували ватажків бригади «Дон», яка обстрілює Очаків із Кінбурнської коси.
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Вчора, 29 липня,силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний «Мерлін-ВР».
Про це повідомила пресслужба командування.
Крім того, за даними Миколаївської ОВА, вчора ворог продовжув вести обстріл населених пунктів області. Так, об 11:04 та 11:39 окупанти нанесли артилерійських ударів по Очакову. Постраждалих немає.
До того о 10:10 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Варто зазначити, що Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області окупанти більше року обстрілюють з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Власне, українські журналісти ідентифікували ватажків бригади «Дон», яка обстрілює Очаків із Кінбурнської коси.