Вчора, 29 липня,силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний «Мерлін-ВР».

Про це повідомила пресслужба командування.

Крім того, за даними Миколаївської ОВА, вчора ворог продовжув вести обстріл населених пунктів області. Так, об 11:04 та 11:39 окупанти нанесли артилерійських ударів по Очакову. Постраждалих немає.

До того о 10:10 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.