До дня Сил спеціальних операцій, який відзначають в Україні 29 липня, Міністерство оборони України презентувало нову нагороду – медаль «Хрест Сил спеціальних операцій».

До дня Сил спеціальних операцій, який відзначають в Україні 29 липня, Міністерство оборони України презентувало нову нагороду – медаль «Хрест Сил спеціальних операцій».

Про це Міноборони повідомляє у

Новою медаллю «Хрест Сил спеціальних операцій» нагороджуються військовослужбовці та працівники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за:

бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;

високі особисті досягнення у службовій діяльності;

відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Зазначається, що першим в історії цю нагороду отримав Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ бригадний генерал Віктор Хоренко.

Нагадаємо, що під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.