Новою медаллю «Хрест Сил спеціальних операцій» нагороджуються військовослужбовці та працівники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за:
Зазначається, що першим в історії цю нагороду отримав Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ бригадний генерал Віктор Хоренко.
Нагадаємо, що під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.
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Новою медаллю «Хрест Сил спеціальних операцій» нагороджуються військовослужбовці та працівники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за:
Зазначається, що першим в історії цю нагороду отримав Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ бригадний генерал Віктор Хоренко.
Нагадаємо, що під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.