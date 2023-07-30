Президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу спрямовувати бюджетні кошти першочергово на потреби оборони України.
Про це Зеленський повідомив під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.
Зеленський наголосив, що українські воїни та весь народ країни мають відчувати, що українські громади вважають першим пріоритетом саме оборону країни, тому бюджетні витрати мають відображати це.
— Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави, – зазначив глава держави.
Президент України додав, що місцева влада має дбати про військових, прифронтові регіони, волонтерів, а також допомагати в лікуванні й реабілітації цивільних, які зазнали поранень.
Зеленський зауважив, що прикрашати міста України будуть вже після перемоги.
Він також додав, що варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Зеленський запропонував поговорити з донорами.
13 липня Верховна Рада підтримала виділення понад пів мільярда гривень на добудову музею Голодомору. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявляла, що «ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік».
До цього комітет із питань бюджету порекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 9437 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
Після цього, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що на тлі невдоволення українцями діями місцевої влади, яка проводить закупівлі не на першочергові потреби, Верховна Рада готова на законодавчому рівні обмежити використання бюджетних коштів на період воєнного стану.
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Президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу спрямовувати бюджетні кошти першочергово на потреби оборони України.
Про це Зеленський повідомив під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.
Зеленський наголосив, що українські воїни та весь народ країни мають відчувати, що українські громади вважають першим пріоритетом саме оборону країни, тому бюджетні витрати мають відображати це.
— Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави, – зазначив глава держави.
Президент України додав, що місцева влада має дбати про військових, прифронтові регіони, волонтерів, а також допомагати в лікуванні й реабілітації цивільних, які зазнали поранень.
Зеленський зауважив, що прикрашати міста України будуть вже після перемоги.
Він також додав, що варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Зеленський запропонував поговорити з донорами.
13 липня Верховна Рада підтримала виділення понад пів мільярда гривень на добудову музею Голодомору. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявляла, що «ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік».
До цього комітет із питань бюджету порекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 9437 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
Після цього, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що на тлі невдоволення українцями діями місцевої влади, яка проводить закупівлі не на першочергові потреби, Верховна Рада готова на законодавчому рівні обмежити використання бюджетних коштів на період воєнного стану.