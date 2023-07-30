Президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу спрямовувати бюджетні кошти першочергово на потреби оборони України.

Про це Зеленський повідомив під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.

Зеленський наголосив, що українські воїни та весь народ країни мають відчувати, що українські громади вважають першим пріоритетом саме оборону країни, тому бюджетні витрати мають відображати це.

— Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави, – зазначив глава держави.

Президент України додав, що місцева влада має дбати про військових, прифронтові регіони, волонтерів, а також допомагати в лікуванні й реабілітації цивільних, які зазнали поранень.

Зеленський зауважив, що прикрашати міста України будуть вже після перемоги. Він також додав, що варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Зеленський запропонував поговорити з донорами.

резидент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт № 9437 про виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду. Нагадаємо, що п