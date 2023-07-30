Росія використовує відеоігри для поширення пропаганди. Наприклад, у Minecraft російські гравці відтворили битву за Соледар Донецької області, який окупанти захопили в січні.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

«Слава Росії», — це з відеоуроку про те, як побудувати флагшток із російським прапором у Minecraft. На ньому зображено російський прапор над міським пейзажем із написом Луганськ.

У World of Tanks на 78-у річницю розгрому нацистської Німеччини знайшли відтворення параду танків Радянського Союзу в Москві 1945 року.

На ігровій платформі Roblox користувач у червні створив масив внутрішніх військ МВС Росії, щоб відсвяткувати День Росії.

Ці ігри та сайти Discord та Steam стають онлайн-платформами для російської агітаційної машини, поширюючи серед нової, переважно молодшої аудиторії, потік пропаганди, який кремль використав для виправдання війни в Україні.

The New York Times пише, що деякі матеріали відбивають погляди простих росіян, але інші приклади свідчать про причетність держави.

Дослідники зі спільноти. Molfar виявили більше десятка випадків прокремлівської пропаганди в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare та War Thunder. Майже всі звеличували перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Деякі з них мали явні звʼязки із політичними партіями чи державними установами.

Президент Microsoft Бред Сміт повідомив у квітні, що служби безпеки компанії виявили недавні спроби Росії «проникнути в деякі з цих ігрових спільнот». Microsoft повідомляла про них уряди.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу ввела санкції проти семи громадян Росії та п'яти компаній, причетних до поширення пропаганди та дезінформації.